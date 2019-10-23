Ameliyat olan Nabil Dirar sahalara geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe, ligin 9. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar, ameliyat sonrası ilk idmanına çıktı. Faslı futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaparken, Max Kruse ve Emre Belözoğlu da özel program dahilinde çalıştı.Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe'yi konuk edecek olan Tarsus İdman Yurdu, maçı Mersin'de oynama kararı aldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus temsilcisi, resmi maçlarını Tarsus Şehir Stadı'nda oynarken stadın kapasitesinin az olması ve ışıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle TFF'ye başvurdu. 30 Ekim Çarşamba günü 20.30'da oynanacak maç için TFF'nin de onay vermesi bekleniyor.