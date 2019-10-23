Başakşehir - Wolfsberger maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Başakşehir - Wolfsberger maçını Bein Sport 2 canlı yayınlayacak.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor.

Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı.

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR , AVRUPA'DA 23. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 23. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 22 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 20 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 5. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 5. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

SAHASINDA 12. MAÇ

İstanbul ekibi, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 12. iç saha maçını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 11 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 11 maçta 9 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 8 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.