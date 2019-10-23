Belhanda depremi

BENZEMA'DAN

bdurrahım



NURMAGOMEDOV

YİNE

LİGİ'NDE

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-kırmızılılar, 1-0'lık yenilginin şokunu yaşarken Younes Belhanda'nın oyundan çıkarken yaptıkları ile sarsıldı. Faslı oyuncu 67. dakikada değişiklik tabelasında numarasını görünce kenara doğru hareketlendi.Islıklar tribünlerin geneline yayılırken Faslı oyuncu da çileden çıktı. Önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı.Taraftarın tepkisini Fatih Terim ve kurmayları durdurmaya çalışırken Hasan Şaş da oyuncunun peşinden soyunma odasına gitti. Şaş, Belhanda ile geri dönerken kulübedeki hali ise Belhanda'yı daha da tepkilerin odağı haline getirdi.Younes Belhanda, dün akşam Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.Galatasaraylı ve Real Madridli futbolcular maç öncesinde karışık olarak objektifklerin karşısına geçerek dostluk mesajı verdiler. Maçın ardından ise Karim Benzama formasını Belhanda'ya hediye etti. Fransız golcü, Faslı oyuncunun çocuğunu da sevdi.Kulübeye dönen Belhanda maçı bırakıp sohbet ederken kahkahaları herkesin sinirini bozdu...Albayrak, Belhanda'ya oyundan çıkarken gösterilen tepki için seyirciye sitem etti. Albayrak, "Belhanda'nın ailesi stadı terk etti, gittim arabadan aldım ve geldim. Futbolcularımıza sahip çıkın. Biz birlik olursak, önümüzde kimse duramaz. Belhanda bizim çok değerli oyuncumuz. Çenesi kırıldı, öyle oynadı ve fedakârlıklar gösterdi. Taraftarın böyle yapması beni üzdü" dedi.Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan Nurmagomedov'a tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Anadolu Efesli oyuncular ve antrenörleri Ergin Ataman'da dün akşam statta Galatasaray'a destek verdi.Real Madrid maçı öncesi 'Divan'ın sözleşmesi feshedildi' yönünde haberler çıksa da Türk Telekom Stadı'ndaki localara dün akşam daDivan Restoran'la yollarını ayırmak için 500 bin Euro'luk tazminatı aşağıya çekmeye çalışan Galatasaray,UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda G.Saray'ın konuğu Real Madrid oldu. Sarı-kırmızılılar 89. dakikada Ramon'un golü ile sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Daha önce tüm maçları canlı yayınlayan GS TV'nin 5 bin TL'lik maliyeti nedeniyle İstanbul'da oynanan maçı verememesi taraftarların sosyal medyadan tepki göstermesine neden oldu.Galatasaraylı taraftarlar maçabüyük ilgi gösterdi.Karşılaşmayı 49bin 528 biletli seyirciizledi. Türk TelekomStadı, Fenerbahçederbisinin ardındanikinci en fazla dolulukoranına ulaştı.B Grubu: Olympiakos-Bayern Münih: 2-3, Tottenham-Crvena Zvezda: 5-0, C Grubu: Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagreb: 2-2, Manchester City-Atalanta: 5-1, D Grubu: Atletico Madrid-B. Leverkusen: 1-0, Juventus- Lokomotiv Moskova: 2-1.Fatih Terim, 50. Devler Ligi maçına çıkarken 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 26 yenilgi aldı.Muslera, kalesine gelen 13 şuttan 12'sini kurtardı ve gecenin en başarılı kalecisi oldu.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 32 takım arasında gol atamayan tek ekip.Marcao, girdiği 14 ikili mücadelenin 8'ini kazanarak, bu alanda G.Saray'ın en iyisi oldu.