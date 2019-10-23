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- maçı biletleri satışta mı? Ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig’in 9. haftasında gerçekleşecek derbi müsabakasının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Bu bağlamda futbolseverler, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunu araştırıyor. 27 Ekim Pazar günü oynanacak maçın biletlerinin satışa çıkacağı tarihi haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:25
Beşiktaş - Galatasaray maçı biletleri satışta mı? Ne zaman satışa çıkacak?

Beşiktaş – Galatasaray derbisinin maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih henüz belirsiz. Fakat tahminlere göre biletlerinin yarın itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta oynanacak maçı yerinde takip etmek isteyen taraftarlar tarafından araştırılan Beşiktaş – Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu yanıt bulduğu zaman, konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Biletler henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 24 Ekim (yarın) itibarıyla satışa çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Vodafone Park'ta heyecan dozu yüksek geçmesi beklenen karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

HAKEM METE KALKAVAN

Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasında Mete Kalkavan düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlanan Diaby ve Douglas, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Burak Yılmaz ise Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

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Beşiktaş - Galatasaray maçı biletleri satışta mı? Ne zaman satışa çıkacak?
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