Beşiktaş - Galatasaray maçı biletleri satışta mı? Ne zaman satışa çıkacak?

Beşiktaş – Galatasaray derbisinin maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih henüz belirsiz. Fakat tahminlere göre biletlerinin yarın itibarıyla satışa sunulması bekleniyor. Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta oynanacak maçı yerinde takip etmek isteyen taraftarlar tarafından araştırılan Beşiktaş – Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu yanıt bulduğu zaman, konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Biletler henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 24 Ekim (yarın) itibarıyla satışa çıkması bekleniyor.
Beşiktaş - Galatasaray maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Vodafone Park'ta heyecan dozu yüksek geçmesi beklenen karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasında Mete Kalkavan düdük çalacak.
Beşiktaş'ta sakatlanan Diaby ve Douglas, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Burak Yılmaz ise Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.