Cenk Tosun dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönenÇebi'nin transfer konusunda övgülerde bulunduğu Torunoğulları, vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Geçmişte birçok önemli ismin transferinde rol alan ve yıldız isimleri kadroya dahil eden Erdal Torunoğulları'nın bu kez hedefindeki ilk isim Cenk Tosun.Takımda Richarlison, Kean, Calvert-Lewin'ın ardında dördüncü seçenek olarak kalan 28 yaşındaki oyuncu için kulübüne kiralama teklifi yapılacak.Yıldız oyuncu da eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.Cenk Tosun, bugüne kadar 45 maçta Everton'ın formasını giydi ve 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda kadroya girmekte zorlanan 28 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta ise 142 resmi karşılaşmada 64 gol ve 13 asistle oynamıştı. Cenk, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev aldığı 8 maçta da 5 gol ve 2 asistle A Milli Futbol Takımımıza büyük katkı sağladı.Beşiktaş'ın 2017 yılının Ocak ayında 22.5 milyon Euro artı bonuslara Everton'a sattığı Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu unvanını almıştı.