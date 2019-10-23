Fransa'da kazanan yok! - Lille 1-1 Valencia (MAÇ SONUCU)

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçta Fransa ekibi Lille, H Grubu'nda ağırladığı İspanya temsilcisi Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

Valencia'nın golünü 63. dakikada Denis Cheryshev, Lille'in golünü 90+5. dakikada Jonathan Ikone attı. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, mücadelenin tamamında sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 71 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Valencia 4, Lille ise bir puana çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1