Gerhard Struber: Başakşehir favori ama...

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Michael Sollbauer ile katılan Struber, "Oldukça zor ve tecrübeli oyunculara sahip bir rakiple oynayacağız. Bizim için çok özel ve yeni bir tecrübe. Yarınki maç için de hazırız." dedi.

İlk iki maçta aldıkları 4 puanın tesadüf olmadığının altını çizen Struber, "Öz güven sahibi bir takımız. Deplasmanda 4-0'lık Mönchengladbach galibiyetini biz de beklemiyorduk. Roma'ya karşı sahamızda puan almayı bekliyorduk, bunu da başardık. Yarınki maç için de Başakşehir favori ama biz de elimizden geleni yapıp kesinlikle galibiyet için zorlayacağız. Medipol Başakşehir, kanatlardan oldukça iyi geliyor. Bu bölgede tecrübeli oyunculara sahipler. Burada güçlü bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Az alan vermek istiyoruz, böylelikle güçlü silahlarına karşı savunmamızı daha rahat yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncularının kazanma arzusundan dolayı mutlu olduğunu aktaran Struber, "İyi bir yolculuk geçirdik, takımımızın havası da çok iyi. Teknik ve taktik olarak oldukça hazırız. Bir planla geliyoruz ve bu plana da sadık kalacağız. Rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Avusturyalı teknik adam, sakatlığı süren Dominik Baumgartner dışında eksik oyuncuları bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Michael Sollbauer de grupta ikinci deplasmanlarını oynayacaklarını ve bu maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "İkinci deplasman maçımız, deplasmanda İstanbul'da oynamak oldukça zor oluyor. Tecrübeli oyunculara sahipler. Bizim motivasyonumuz çok yüksek, yarın da sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." şeklinde konuştu.