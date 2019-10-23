‘Hocalıkta Volkan Demirel karakteri çıkaracağım’

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Volkan Demirel,TFF tarafından Erzurum'da düzenlenen 12 günlük kursu iyi değerlendirmek istediğini belirten Demirel, "Gördüğümüz, örnek aldığımız, çok şey öğrendiğimiz insanlar var.dedi. Uzun bir sürecin kendisini beklediğine de vurgu yapan Demirel,Bu şansı en iyi şekilde devam ettirip,diye konuştu.