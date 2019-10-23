‘Hocalıkta Volkan Demirel karakteri çıkaracağım’

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Volkan Demirel, UEFA B Antrenör Kursu'na başladı.
TFF tarafından Erzurum'da düzenlenen 12 günlük kursu iyi değerlendirmek istediğini belirten Demirel, "Gördüğümüz, örnek aldığımız, çok şey öğrendiğimiz insanlar var. Kaleciyken nasıl bir Volkan Demirel karakteri çıkarttıysam, hocalık tarafında da bir Volkan Demirel karakteri çıkartmak istiyorum"
dedi. Uzun bir sürecin kendisini beklediğine de vurgu yapan Demirel, "Hiç ara vermeden bu şekilde futbolculuktan antrenörlüğe geçmek benim için çok güzel bir şans oldu.
Bu şansı en iyi şekilde devam ettirip, Fenerbahçe'ye hizmet etmenin vermiş olduğu gururu antrenörlük safında da bir kademe daha ileri götürmek istiyorum"
diye konuştu.