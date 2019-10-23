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Inter, Dortmund karşısında zorlanmadı! - Inter 2 - 0 (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi F grubu 3. maçında Inter evinde oynadığı karşılaşmada ekibi 'u 2-0'lık skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 00:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 00:57
Inter, Dortmund karşısında zorlanmadı! - Inter 2 - 0 Borrusia Dortmund (MAÇ SONUCU)

İtalya ekibi Inter, F Grubu'ndaki diğer maçta Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçti.

Ev sahibi Inter'in gollerini 22. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Antonio Candreva kaydetti. Bu skorla Inter, grupta 4 puanlı Borussia Dortmund'u yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1

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Inter, Dortmund karşısında zorlanmadı! - Inter 2 - 0 Borrusia Dortmund (MAÇ SONUCU)
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