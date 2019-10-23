Inter, Dortmund karşısında zorlanmadı! - Inter 2 - 0 Borrusia Dortmund (MAÇ SONUCU)

İtalya ekibi Inter, F Grubu'ndaki diğer maçta Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçti.
Ev sahibi Inter'in gollerini 22. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Antonio Candreva kaydetti. Bu skorla Inter, grupta 4 puanlı Borussia Dortmund'u yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:
Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4
Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3
Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0
Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1
Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1
Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1