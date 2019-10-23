Kasım’da imzaları atacağız

BUGÜN NELER OLDU

Yakaladığı çıkışla "Bu sezon şampiyonluk yarışında ben de varım" mesajı veren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın durumu, Sosa ile Novak'ın sözleşmeleri ve Kulüpler Birliği seçimi hakkında açıklamalar yaptı.mutlu bir aileyiz. Kadromuzdaki oyuncuların hepsi burada olmaktan mutlu.Bulunduğumuz konum tesadüf ile oluşmadı. Taraftar, yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubunun kenetlemesinden ortaya çıkan bir sonuç.olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olacağız. Buna sadece ben değil tüm takım inanıyor.Avrupa'da başarmak istediğimiz çok şey var.ve Novak ile görüştük, yeni sözleşme konusunda kendileri çok olumlu.Kasım ayında çözülmesini bekliyoruz.formsuz oyuncu olabilir ama savaşmayan bir oyuncu yok. İki sene önceki Sosa'ya bakın, bugünkü lakaba bakınBirliği Başkanlığı için bazı kulüplerin benimle ilgili düşünceleri var. AOnun bu işi başarılı şekilde yapacağına inanıyorum.