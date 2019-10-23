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’da imzaları atacağız

İki yıldız oyuncunun da sözleşme uzatmaya olumlu baktığını belirten Ağaoğlu, “Menajerleriyle temas halindeyiz. ayında çözülmesini bekliyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Kasım’da imzaları atacağız
Yakaladığı çıkışla "Bu sezon şampiyonluk yarışında ben de varım" mesajı veren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın durumu, Sosa ile Novak'ın sözleşmeleri ve Kulüpler Birliği seçimi hakkında açıklamalar yaptı. Taraftara müjde veren Başkan Ağaoğlu şunları söyledi:
BIZ mutlu bir aileyiz. Kadromuzdaki oyuncuların hepsi burada olmaktan mutlu. Ödemeleri düzenli yapıyoruz. Oyuncularımıza bir kuruş borcumuz yok. Bulunduğumuz konum tesadüf ile oluşmadı. Taraftar, yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubunun kenetlemesinden ortaya çıkan bir sonuç.

AVRUPA'YI BIRAKMAYIZ

LIGDE olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olacağız. Buna sadece ben değil tüm takım inanıyor. Bu nedenle Krasnodar maçında taraftarlarımızın da tam desteğini arkamıza almalıyız. Avrupa'da başarmak istediğimiz çok şey var.
SOSA ve Novak ile görüştük, yeni sözleşme konusunda kendileri çok olumlu. Şimdi menajerleriyle asbaşkanımız görüşmelerini sürdürüyor. Kasım ayında çözülmesini bekliyoruz.

LAKAPLARI AÇIKLADI...

BIZDE formsuz oyuncu olabilir ama savaşmayan bir oyuncu yok. İki sene önceki Sosa'ya bakın, bugünkü lakaba bakın Sosa: Maestro, Obi Mikel: Legend (efsane), Sörloth: Kuzey'in Kralı veya buz adam, Nwakaeme: Beyin..
KULÜPLER Birliği Başkanlığı için bazı kulüplerin benimle ilgili düşünceleri var. Ama ben Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in başkan olmasını destekliyorum. Onun bu işi başarılı şekilde yapacağına inanıyorum.

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