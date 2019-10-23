Lille Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Lille Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor severler, bu hafta oynanacak olan Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçına odaklandı. Grupta sıfır puanla son sırada yer alan Lille, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak Geçtiğimiz cumartesi günü Toulouse'a karşı mağlup olan teknik direktör Christophe Galtier'in yönetimindeki Lille, bu mağlubiyetle birlikte 7 maçta 1 galibiyet almış oldu. Peki, Lille Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ LILLE – VALENCIA MAÇI SAATİ VE KANALI

Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Lille-Valencia Maçı Hangi Gün?

Lille-Valencia Maçı 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

LİLLE-VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Valencia Maçı 22:00'de başlayacak.

LİLLE-VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille ile Valencia arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.