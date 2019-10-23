Salladık ama yıkamadık

ANDONE

MUSLERA

BUGÜN NELER OLDU

Aslan artık gruptan çıkmak için PSG ve Real'i dışarıda devirmelisezonunda sonu çeyrek finalle biten Şampiyonlar Ligi macerasında da Galatasaray gruptaki ilk 3 maçında 1 puan almıştı. Ama sarı-kırmızılılar bu kez Cluj-Braga değil Real Madrid-PSG deplasmanlarına çıkacak. Gerçekçi olmak gerekirse bundan sonra hedef Club Brugge'ü yenip Avrupa Ligi biletini almak olmalı...maçlarda Falcao'ya top atamayan Galatasaray, dün Real Madrid kalesine ilk yarıda 4 kez tehlikeli geldi.pas kaybı pahalıya patladı. Eden Hazard'ın ceza sahasına taşıdığı topu önünde bulan Toni Kroos, Real Madrid'i Türk Telekom'da 1-0 öne geçiren golü ağlara gönderdi.yarıya Donk-Feghouli değişikliğiyle başlayan Galatasaray daha çok hücumcu ile sahadaydı ama baskıyı kuramadı. Tehlikeli kontrataklara çıkan Real Madrid'den Benzema'ya Fernando Muslera izin vermedi. Hazard ise Muslera'yı geçse de direği geçemedi.KAÇIRDIĞI 2 net pozisyonla taraftarı çıldırtan Andone, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi. Rumen forvet, "Ne yazık ki pozisyonları değerlendiremedik. En azından 1 puanı hak etmiştik. Pes etmek yok. 3 maçımız var. Şansınız devam ediyor. Bu tutkuyu bütün maçlarda göstermeliyiz. Futbolda her şey olabilir" diye konuştu.Farkın açılmasını önleyen isim olan G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, kaçan fırsatlara kızdı. Tecrübeli eldiven, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı çok basit. Pozisyonu bulduğun zaman golü atacaksın ve hata yapmayacaksın. Bugün de (dün) bunu gördük. Atamadık ve basit hata sonucu golü gördük. Şansımız devam ediyor ve bu hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gittiğimiz yere kadar gitmeliyiz" şeklinde konuştu.Gruptaki diğer maçta lider PSG, Club Brugge deplasmanında 5-0 kazandı. Fransız ekibi 7'de Icardi ile perdeyi açarken, Mbappe'nin üç golüne Icardi bir katkı daha yaparak Paris Saint Germain'in liderliğini perçinledi.