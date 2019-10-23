Salzburg Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Salzburg Napoli maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Avusturya temsilcisi Salzburg, Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Napoli'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 3 puan ile üçüncü sırada bulunan Avusturya ekibi, İtalya temsilcisi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Napoli, ilk hafta mücadelesinde Liverpool'u sahasında yenerken Genk ile deplasmanda berabere kalmıştı. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Salzburg Napoli maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

SALZBURG NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg ve Napoli'yi karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Salzburg XI: Stankovic, Kristensen, Ramalho, Pongracic, Wöber, Camara, Ashimeru, Okugawa, Szoboszlai, Daka, Haland.

Napoli XI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Allan, Eljif, Ruiz, Callejon, Lozano, Milik.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

FC Salzburg ile Napoli, geçen sezon Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşırken; ilk maçı evinde 3-0 kazanan Napoli, rövanşı 3-1 kaybetmesine rağmen rakibini elemeyi başarmıştı.

Juventus'un Rapid Wien'i 3-1 yendiği Aralık 2005'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir Avusturya takımı ile İtalyan takımı karşı karşıya geliyor. Avusturya ekipleri turnuva tarihinde henüz İtalya temsilcilerini mağlup edemedi (1B 7M).

FC Salzburg, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 iç saha maçında rakiplerine mağlup olmadı (15G 4B) ve son altı karşılaşmayı kazandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol yemeyen beş takımdan biri olan Napoli, turnuva tarihinde ilk kez üst üste üç maçta gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maçları en fazla gole sahne olan takım FC Red Bull Salzburg (15; 9-6). Avusturya ekibinin iki maçında da en az yedişer gol atılırken; turnuva tarihinde üç maçlık seri yaşayan son ekip Avenir Beggen (1982-1994 arasında 0-8, 0-8, 0-9).