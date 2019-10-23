Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
Devler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverler son puan durumunu merak etmeye devam ediyor. Ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray'ın Real Madrid ile karşılaştığı maçta 1-0'lık skorla yenilmesinin ardından arama motorlarında Şampiyonlar Ligi puan durumu ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki, son maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi. En güncel spor habelerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte tüm grupların güncel Şampiyonlar Ligi puan tablosu...
Giriş Tarihi: 24.10.2019 02:09Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 02:11