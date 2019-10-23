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Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...

Devler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverler son puan durumunu merak etmeye devam ediyor. Ülkemizi devler liginde temsil eden 'ın ile karşılaştığı maçta 1-0'lık skorla yenilmesinin ardından arama motorlarında Şampiyonlar Ligi puan durumu ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki, son maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi. En güncel spor habelerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte tüm grupların güncel Şampiyonlar Ligi puan tablosu...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 02:09 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 02:11
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
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Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
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