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Size yalan söylemeyeceğim

’ın yeni yönetimi, tam kadro Ümraniye’ye çıkarma yaptı. Başkan Çebi, futbolculara yönelik konuşmasında, “Her zaman gerçeklerle karşınızda olacağım ve sizi asla yalnız bırakmayacağım” dedi

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Size yalan söylemeyeceğim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri dün Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla görüştü. Takıma yönelik bir konuşma yapan Çebi, yaşanan sorunları en kısa sürede çözme sözü verdi. Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Başkan Çebi, "Ben zor olanı Pazar günü kongrede başardım. Sizden tek ricam bana ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza güvenmeniz. Bana güvenin, bütün sorunlarınızı zaman içerisinde çözeceğim. Abdullah hocam çok değerli, sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberiz. Duygusal bir konuşma yapmak isterdim ama beceremiyorum. Önümüzdeki iki maçta göstereceğiniz performans olumlu olursa benim ve arkadaşlarımın elimi güçlendireceksiniz. Buna ihtiyacımız var. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız, hocam aradığında buraya koşup geleceğimden emin olabilirsiniz. Benim söylediklerimi yaptığımı buradaki eski arkadaşlarım bilir. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER CUMA'YA KADAR TAMAMLANACAK
Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları çözmek için kolları sıvadı. Siyahbeyazlılarda 3 aylık ödemeleri içeride bulunan futbolcularla birlikte personele de yönetimden güzel haber geldi. Oyuncuların hesabına bir miktar para yatıran Çebi ve yöneticiler, Cuma gününe kadar ödemelerin tamamlanacağı sözünü verdi. Kritik Braga ve Galatasaray maçları öncesi verilen ödeme sözü Ümraniye'de keyifleri yerine getirdi.

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