Size yalan söylemeyeceğim

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri dün Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla görüştü. Takıma yönelik bir konuşma yapan Çebi, yaşanan sorunları en kısa sürede çözme sözü verdi. Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başladığını dile getiren Başkan Çebi,Bana güvenin, bütün sorunlarınızı zaman içerisinde çözeceğim. Abdullah hocam çok değerli, sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberiz. Duygusal bir konuşma yapmak isterdim ama beceremiyorum. Önümüzdeki iki maçta göstereceğiniz performans olumlu olursa benim ve arkadaşlarımın elimi güçlendireceksiniz. Buna ihtiyacımız var.Benim söylediklerimi yaptığımı buradaki eski arkadaşlarım bilir.ifadelerini kullandı.Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları çözmek için kolları sıvadı. Siyahbeyazlılarda 3 aylık ödemeleri içeride bulunan futbolcularla birlikte personele de yönetimden güzel haber geldi. Oyuncuların hesabına bir miktar para yatıranKritik Braga ve Galatasaray maçları öncesi verilen ödeme sözü Ümraniye'de keyifleri yerine getirdi.