Slavia Prag Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Çekya temsilcisi Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü maçında Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 1 puan ile üçüncü sırada bulunan Çek ekibi, İspanya temsilcisi karşısında bir sürprize imza atarak puan ya da puanlar almak istiyor. Barcelona, ilk hafta mücadelesinde Dortmund karşısında berabere kalırken Inter'i ise 2-1'lik skorla geçmişti. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Slavia Prag Barcelona maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

SLAVİA PRAG BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slavia Prag ve Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS MAX HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Kolar, Coufal, Kudela, Hovorka, Boril, Sevcik, Soucek, Masopust, Stanciu, Olayinka, Tecl

Barcelona: Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Jong, Busquets, Arthur, Messi, Griezmann, Suarez

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Slavia Prag ile Barcelona, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Çekya ekipleriyle oynadığı dört maçı da kazanan Barcelona, 1999/2000'de Sparta Prag ve 2011/12'de Viktoria Plzen'i ikişer kez mağlup etti.

Slavia Prag, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı 57'nci takım olacak. İspanyol ekibi, daha önce rakip olduğu 56 takımda sadece Göteborg (1B 1M) ve Borussia Dortmund'u (1B) mağlup edemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 30 grup maçının sadece birini kaybeden Barcelona (22G 7B), bu süreçte tek yenilgisini Manchester City karşısında aldı (11G 5B).

Avrupa kupalarında çıktığı son 19 iç saha maçının sadece dördünü kazanabilen Slavia Prag (6B 9M), bu karşılaşmaların 12'sinde gol sevinci yaşayamadı.