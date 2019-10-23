Slavia Prag Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Slavia Prag Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Çekya temsilcisi Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü maçında Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 1 puan ile üçüncü sırada bulunan Çek ekibi, İspanya temsilcisi karşısında bir sürprize imza atarak puan ya da puanlar almak istiyor. Barcelona, ilk hafta mücadelesinde Dortmund karşısında berabere kalırken Inter'i ise 2-1'lik skorla geçmişti. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Slavia Prag Barcelona maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Slavia Prag ve Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS MAX HD1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Kolar, Coufal, Kudela, Hovorka, Boril, Sevcik, Soucek, Masopust, Stanciu, Olayinka, Tecl
Barcelona: Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Jong, Busquets, Arthur, Messi, Griezmann, Suarez
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR