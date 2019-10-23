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Son Dakika: ’da flaş gelişme! ’nun raporunda dikkat çeken detay...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ’da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Taraftarların büyük isteği ve takım kadrosunda bulunan forvet eksikliğinin bir araya gelmesiyle Monaco takımından sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ve taraftarla ile kulübün büyük beklentisini henüz karşılayamayan yıldız oyuncu Radamel Falcao’nun raporu ortaya çıktı. Özellikle taraftarların büyük sevgi beslediği ve maçlarda sahada görmek istediği Falcao’nun yaşadığı sakatlığa ilişkin detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray transfer gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 23:10
Son Dakika: Galatasaray’da flaş gelişme! Falcao’nun sakatlık raporunda dikkat çeken detay...

Süper Lig'in son şampiyonu 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip kadrosuna kattığı pek çok önemli futbolcuyla Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Monaco takımından renklerine bağladığı ve hem kulüp tarafından hem de taraftarlar bazında henüz beklenilen performansın görülemediği yıldız oyuncu Radamel 'nun raporu ortaya çıktı. Oyuncunun sakatlığına ilişkin önemli bilgiler içeren bu rapor taraftarların da merak ettiklerine cevap olacak nitelikte. İşte son dakika Falcao gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika: Galatasaray’da flaş gelişme! Falcao’nun sakatlık raporunda dikkat çeken detay...
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