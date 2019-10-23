Son Dakika: Galatasaray’da flaş gelişme! Falcao’nun sakatlık raporunda dikkat çeken detay...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip kadrosuna kattığı pek çok önemli futbolcuyla Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Monaco takımından renklerine bağladığı ve hem kulüp tarafından hem de taraftarlar bazında henüz beklenilen performansın görülemediği yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı. Oyuncunun sakatlığına ilişkin önemli bilgiler içeren bu rapor taraftarların da merak ettiklerine cevap olacak nitelikte. İşte son dakika Falcao gelişmesine ilişkin tüm detaylar…