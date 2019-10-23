Gruptaki ilk maçında deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup olan Krasnodar, ikinci maçında da kendi sahasında 10 kişi kaldığı maçta Getafe'ye 2-1 mağlup etti. Seyir zevki açısından yüksek bir atmosferde oynanacak Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Krasnodar'ın kadrosunda dikkat oyuncular arasında; Cristian Ramirez, Tonny Vilhena, Remy Cabella, Manuel Fernandes, Ari ve Marcus Berg gibi yıldız oyuncular var.

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Rus temsilcisi Krasnodar arasındaki kritik mücadele yarın akşam yani 24 Ekim Perşembe gecesi 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Trabzonspor bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki gol attı. Gollerin birini Abdülkadir Parmak, birini ise Jose Sosa kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır, Kamil Çörekçi, Gaston Campi, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sturridge, Alexander Sörloth

KRASNODAR

Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Kaio, Manuel Fernandes, Vilhena, Stotskiy, Younes Namli, Marcus Berg