Abdullah Avcı: Asla kaçmam!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı Braga ile daha önce karşılaştığını, savunmada ve hücumda iyi organize olan, beraber hareket edebilen bir takımla oynayacaklarını söyledi. Kendilerinin de mevcut oyuncu grubu ve kulüp içindeki değişen durumla birlikte ivme kazanmak istediklerini belirten Avcı, üst üste gelen sakatlıkları ise şu sözlerle değerlendirdi: "11. resmi maçta yarın (bugün) belki 22. oyuncu ilk 11'de forma giyecek. Sağ bekte 4. kez farklı bir oyuncu görev yapabilir. Bu sağlıklı bir şey değil.Teknik heyet ve sağlık ekibi olarak araştırmalarımızı yapıyoruz."Ahmet Nur Çebi'yi 10 yıldır tanıdığını, karşılıklı sevgi ve saygısına inandığı birisi olduğunu dile getiren, ayrıca kendisine yönelik sözleri için teşekkür eden Avcı, olumsuz şartların kendisini yıldıramayacağını da vurguladı. Tecrübeli hoca, "ifadelerini kullandı.