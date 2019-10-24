Atkı değil kombine!

BUGÜN NELER OLDU

Cimbom'un Real Madrid'le oynadığı Devler Ligi maçı öncesinde güvenlik görevlilerinin çok sayıda yabancı takıma ait forma ve atkı topladığı belirlendi. Maçta birçok Ortadoğulu turistin olduğu objektiflere yansımıştı. İstanbul Emniyeti'nin maça giren Ortadoğulu turistlerin üzerindeki atkı ve formaları güvenlik gerekçesiyle kontrol ettikleri ve bir kısmının girişine izin vermedikleri öğrenildi. R.Madrid'e ayrılan tribünlerin dolmasından sonra özellikleöğrenildi. Turistlerin mücadeleyi izleyebilmek için pasaport numaralarıyla passolig alıp, kombinelerini satan Galatasaraylı taraftarlardan fahiş bir ücretle biletleri devraldığı ifade edildi.