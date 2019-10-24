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Atkı değil kombine!

G.Saray-R.Madrid maçı öncesi toplanan atkıların, kombine devralan turistlere ait olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Atkı değil kombine!
Cimbom'un Real Madrid'le oynadığı Devler Ligi maçı öncesinde güvenlik görevlilerinin çok sayıda yabancı takıma ait forma ve atkı topladığı belirlendi. Maçta birçok Ortadoğulu turistin olduğu objektiflere yansımıştı. İstanbul Emniyeti'nin maça giren Ortadoğulu turistlerin üzerindeki atkı ve formaları güvenlik gerekçesiyle kontrol ettikleri ve bir kısmının girişine izin vermedikleri öğrenildi. R.Madrid'e ayrılan tribünlerin dolmasından sonra özellikle Doğu ve Batı tribünlerinde çok sayıda G.Saray taraftarının kombinelerini bir maç için bu turistlere devrettikleri öğrenildi. Turistlerin mücadeleyi izleyebilmek için pasaport numaralarıyla passolig alıp, kombinelerini satan Galatasaraylı taraftarlardan fahiş bir ücretle biletleri devraldığı ifade edildi.
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