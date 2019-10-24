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Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Braga muhtemel 11’ler…

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. K grubunda oynadığı iki maçtan da mağlubiyeti ile ayrılan temsilcimiz bu akşam Vodafone Park’ta galip gelerek gruplardan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Çok sayıda futbolsever ise ‘ Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Beşiktaş’ta Dorukhan, Burak, Diaby, Victor Ruiz, Douglas ve Gökhan Gönül sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecekler. Peki, , saat kaçta oynanacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:56
Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Braga muhtemel 11’ler…

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında bu akşam Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Grupta oynadığı iki maçtan da mağlubiyet ile ayrılan temsilcimiz, bu akşam kazanarak şansını sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi ', saat kaçta' aratmasında bulunuyorlar. Pek çok yıldız isminden mahrum bir şekilde sahaya çıkacak olan kara kartal taraftarının desteğiyle üç puan arayışında olacak. Stoper mevkisinde Victor Ruiz'in sakat olmasından dolayı kimin oynacağı merak konusu olurken, Abdullah Avcı dün yaptığı basın toplantısında o bölgede Enzo Roco'ya görev vereceğini belirtti. Beşiktaş Braga maçı ile ilgili tüm detayları ve muhtemel 11'leri haberimizin içerisinde sizler için hazırladık..

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ BRAGA MUHTEMEL 11'LER…

Vodafone Park stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler ise maçın yayın kanalı başta olmak üzere karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Sabah.com.tr olarak bu detayları sizler için hazırladık…

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Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Braga muhtemel 11’ler…
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