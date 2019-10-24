Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? Beşiktaş Braga muhtemel 11’ler…

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında bu akşam Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacak. Grupta oynadığı iki maçtan da mağlubiyet ile ayrılan temsilcimiz, bu akşam kazanarak şansını sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi 'Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta' aratmasında bulunuyorlar. Pek çok yıldız isminden mahrum bir şekilde sahaya çıkacak olan kara kartal taraftarının desteğiyle üç puan arayışında olacak. Stoper mevkisinde Victor Ruiz'in sakat olmasından dolayı kimin oynacağı merak konusu olurken, Abdullah Avcı dün yaptığı basın toplantısında o bölgede Enzo Roco'ya görev vereceğini belirtti. Beşiktaş Braga maçı ile ilgili tüm detayları ve muhtemel 11'leri haberimizin içerisinde sizler için hazırladık..

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ BRAGA MUHTEMEL 11'LER…

Vodafone Park stadyumunda oynanacak karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler ise maçın yayın kanalı başta olmak üzere karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Sabah.com.tr olarak bu detayları sizler için hazırladık…