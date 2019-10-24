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Beşiktaş-Galatasaray derbisi ’ın

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan’ın
MHK, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına Mete Kalkavan'ı atadı. 1.5 yıl aradan sonra 8. derbisine çıkacak olan Kalkavan, 19 Nisan 2018'de Türkiye Kupası'nda F.Bahçe-Beşiktaş arasında oynanan yarı final maçını yönetmiş ve mücadele Şenol Güneş'in başına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle tatil edilmişti. Derbide Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.

YARIN
20.30 Ç.Rize-A.Gücü:.....................Koray Gençerler

CUMARTESİ
15.00 Sivas-Antalya:......................Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep-Alanya:..............Serkan Tokat
20.00 F.Bahçe-Konya:....................Ali Şansalan

PAZAR
14.00 Y.Malatya- İ. M. Kayseri:.....Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa:...........Ümit Öztürk
16.30 G.Birliği-Denizli:..................Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-G.Saray:.................Mete Kalkavan

PAZARTESİ
20.00 M.Başakşehir-Trabzon:.......Ali Palabıyık
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan’ın
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