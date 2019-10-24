Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan’ın

MHK, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına Mete Kalkavan'ı atadı. 1.5 yıl aradan sonra 8. derbisine çıkacak olan Kalkavan, 19 Nisan 2018'de Türkiye Kupası'nda F.Bahçe-Beşiktaş arasında oynanan yarı final maçını yönetmiş ve mücadele Şenol Güneş'in başına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle tatil edilmişti
. Derbide Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır.
YARIN
20.30
Ç.Rize-A.Gücü:.....................Koray Gençerler
CUMARTESİ
15.00
Sivas-Antalya:......................Alper Ulusoy
17.30
Gaziantep-Alanya:..............Serkan Tokat
20.00
F.Bahçe-Konya:....................Ali Şansalan
PAZAR
14.00
Y.Malatya- İ. M. Kayseri:.....Zorbay Küçük
16.30
Göztepe-Kasımpaşa:...........Ümit Öztürk
16.30
G.Birliği-Denizli:..................Halis Özkahya
19.00
Beşiktaş-G.Saray:.................Mete Kalkavan
PAZARTESİ
20.00
M.Başakşehir-Trabzon:.......Ali Palabıyık