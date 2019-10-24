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Birimiz düşerse hepimiz düşeriz

“Türk takımlarının, Avrupa’da iyi sonuçlar alması gerek. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Biz üzerimize düşeni yapacağız.”

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Birimiz düşerse hepimiz düşeriz
Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Krasnodar'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, basının sorularını yanıtladı. İki ekip için de grupta kader maçı olduğunu belirten Karaman, "Yenilenin grupta şansı hemen hemen kalmayacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi. UEFA sıralamasında ülke puanının düşmesini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Türk takımlarının, Avrupa'da başarılı sonuçlar alması gerekiyor, şu anda kritik bir eşikteyiz. Sonuçta birimiz düşersek, hepimiz düşeceğiz. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Biz üzerimize düşeni yapacağız" ifadesini kullandı. Bir Rus muhabirin, "Milli Takım'a oranla Türk kulüpleri neden başarılı olamıyor?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Karaman, "Bizde asıl olan Milli Takım'dır. Biz Milli Takımımızın iyi sonuçlar almasını, iyi olmasını her şeyden önde tutarız" dedi.
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