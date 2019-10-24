Birimiz düşerse hepimiz düşeriz

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Krasnodar'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, basının sorularını yanıtladı. İki ekip için de grupta kader maçı olduğunu belirten Karaman, "Yenilenin grupta şansı hemen hemen kalmayacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi. UEFA sıralamasında ülke puanının düşmesini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı,ifadesini kullandı. Bir Rus muhabirin,şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Karaman,dedi.