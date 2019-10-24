Birimiz düşerse hepimiz düşeriz

Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Krasnodar'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, basının sorularını yanıtladı. İki ekip için de grupta kader maçı olduğunu belirten Karaman, "Yenilenin grupta şansı hemen hemen kalmayacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi. UEFA sıralamasında ülke puanının düşmesini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Türk takımlarının, Avrupa'da başarılı sonuçlar alması gerekiyor, şu anda kritik bir eşikteyiz. Sonuçta birimiz düşersek, hepimiz düşeceğiz. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Biz üzerimize düşeni yapacağız"
ifadesini kullandı. Bir Rus muhabirin, "Milli Takım'a oranla Türk kulüpleri neden başarılı olamıyor?"
şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Karaman, "Bizde asıl olan Milli Takım'dır. Biz Milli Takımımızın iyi sonuçlar almasını, iyi olmasını her şeyden önde tutarız"
dedi.