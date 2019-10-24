Denizlispor’da silahlı baskın

Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel Denizlispor'da yönetim, bu konuyla alakalı basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olayla karşılaştı. Kulübün eski başkanlarından Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi, toplantıya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileriyle arbede yaşayan Urkay ve beraberindekiler gözaltına alınırken bir kişinin belinde silah olduğu, olay esnasında silahına davranmaya çalıştığı görüldü. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken olaya tepki gösteren Başkan Ali Çetin, insanların kendisine yakışanı yaptığını ve sağlam yerlere parmak bastıkları için bu olayın olduğunu söyledi. Çetin, "Yapacak birşey yok. Canı sağolsun. O da burada emek vermiş yıllarca. Ama gerçekten üzücü bir durum. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
" dedi.