Falcao derbiye hazır

BUGÜN NELER OLDU

Lıgde Pazar günü Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da taraftarın durumunu merakla takip ettiği Radamel Falcao'dan iyi haber geldi. Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle Gençlerbirliği, Sivas ve Real Madrid maçlarını kaçıran Kolombiyalı golcünün, derbide oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi.