Falcao derbiye hazır

Lıgde Pazar günü Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da taraftarın durumunu merakla takip ettiği Radamel Falcao'dan iyi haber geldi. Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle Gençlerbirliği, Sivas ve Real Madrid maçlarını kaçıran Kolombiyalı golcünün, derbide oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi. Ancak yeni bir sakatlık riskine karşı aceleci olmak istemeyen teknik direktör Fatih Terim'in tercihini, performansından memnun olduğu Florin Andone'den yana kullanabileceği gelen haberler arasında.