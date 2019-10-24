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kimdir? 'de genç isim Fatlind Azizi kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

’nin sürpriz transferi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Bursa Spor U21 takımında forma giyen genç oyuncu sarı lacivertli takıma oldu. Özellikle Fenerbahçe taraftarları ve spor severler tarafından araştırılan oyuncu Vedat Muriç’in ardından dikkat çeken isim oldu. Peki, ? Fatlind Azizi kaç yaşında hangi mevkide oynuyor? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 15:54
Fatlind Azizi kimdir? Fenerbahçe'de genç isim Fatlind Azizi kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fatlind Azizi araştırılmaya başlandı. Bursaspor'da forma giyen genç futbolcu Fenerbahçe'nin kadrosunda yerini alacak. Sarı lacivertli takımın taraftarları 'Fatlind Azizi kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Fatlind Azizi kimdir? İşte detaylar…

FATLİND AZİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

25 Şubat 2000 doğumlu olan Fatlind Azizi, orta sahada görev alıyor. Daha önce Balıkesirspor'da denemeye alınan Azizi, profesyonel sözleşmeye imza atamamıştı. Genç oyuncu, 4 Ekim 2018'de Bursaspor'a amatör olarak transfer edilidi. Azizi, geçtiğimiz sezon U21'de 19 maça çıkarken gol üretemedi. Sağ ayağını etkili kullanan gelecek vaad eden oyuncu, aynı zamanda ön libero olarak görev alabiliyor.

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Fatlind Azizi kimdir? Fenerbahçe'de genç isim Fatlind Azizi kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
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