Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Vedat Muriç'ten sonra bir Kosovalı daha...
Fenerbahçe'ye genç isimleri katmaya devam ediyor. Bir çok genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Fenerbahçe, yurt içinde de arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'la bir araya gelen Damien Comolli'nin bu doğrultuda genç bir oyuncuyu, Bursaspor'dan transfer ettiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:43Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:53
Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasını aynı zamanda sürdürüyor.