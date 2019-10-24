Fenerbahçe’nin farkı Türkler

Fenerbahçe için geçtiğimiz yıl, tarihinin en kötü sezonlarından biriydi. Uzun süre küme düşme hattında kalan sarı-lacivertliler son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle ligi 6. sırada tamamlamıştı. Ve transfer sezonunda kadrodan çok sayıda oyuncu ayrıldı, büyük değişim yaşandı. Ancak sarı-lacivertliler sadece 1 transfer dönemiyle yeniden şampiyonluğa oynayacak hale geldi. Fenerbahçe'nin kısa sürede ayağa kalkmasındaki perde arkası, Türk oyuncuların yüksek performansı oldu...





GALATASARAY YÜZDE 40'I GEÇEMEDİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk 8 haftası itibariyle 11 Türk futbolcuya toplam 3 bin 283 dakika süre verdi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray'da ise bu süre 1317 dakikada kaldı. Buna göre Galatasaray, Türk oyunculara Fenerbahçe'nin yüzde 40'ı kadar süre verdi. Fenerbahçe teknik heyeti, yeniden ayağa kalkma sürecinde, başta Kaptan Emre ve Ozan Tufan olmak üzere Türk oyuncuların takıma olan aidiyetinin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Mevcut yabancı kuralına rağmen büyük takımların, farkı ellerindeki Türk oyuncu rotasyonuyla yaratabileceğini düşünen teknik ekip, gelecek yıl yerli rotasyonunun genişletileceğini ifade ediyor.