Galatasaray'da Belhanda için karar verildi: Ocakta satılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktığı maça Younes Belhanda'nın tavrı damga vurmuştu. Oyundan çıkarken taraftarın protestosuna küfürle karşılık veren Faslı 10 numaraya, hocası Fatih Terim basın toplantısında sahip çıktı ancak perde arkasında yaşananlar farklı... Terim, yüzünde kırık olduğu dönemde bile vazgeçmediği Belhanda'nın performansından hiç memnun değil. İmparator, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'a satılmasına izin vermediği oyuncu için Ocak ayında ısrarcı olmayacak. Sarı-kırmızılı yönetim de taraftarlarla yıldızı barışmayan Belhanda'yı satma kararı aldı.

ALTERNATİFİ OLMADIĞI İÇİN KADRO DIŞI KALMAYACAK

Menajer William D'Avila ile temasa geçmeye hazırlanan Galatasaraylı yetkililer, oyuncusu Belhanda'ya ara transfer döneminde kulüp bulmasını isteyecek. Sezon başında yönetimden sözleşmesinin uzatılmasını isteyen ancak olumlu cevap alamayan Belhanda da artık ayrılmaya sıcak bakıyor. Takım içinde şu anda alternatifi olmadığı için Belhanda'nın kadro dışı bırakılması söz konusu değil. Yıldız oyuncu devre sonuna kadar takımda oynamaya devam edecek.



KÜFÜR, KAHKAHA VE SİLAH…

Oyundan çıkarken tribünlerden yükselen ıslıklara el kol hareketleri ve küfürle karşılık veren Belhanda, direkt soyunma odasına gitti. İkna edilip geri getirildiğinde ise kulübede kahkahalarla gülen yıldız oyuncunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki çekti.

79 MAÇTA 9 GOL 21 ASİST

Galatasaray'ın 2017 yılında Dinamo Kiev'den 9 milyon Euro'ya aldığı Belhanda, sarıkırmızılı ekipte 79 karşılaşmada forma giyip 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan ve 2021'e kadar sözlşemesi olan Faslı yıldız, G.Saray'da 2 lig şampiyonluğu ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.



AHLAKSIZLIĞI SİNEYE ÇEKEMEYİZ!

Tribünlere küfürler savuran Belhanda için G.Saray'ın taraftar grubu UltrAslan'dan açıklama geldi. Birey odaklı protestoların yanlış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ancak büyük bir yanlışa ve ahlaksızlığa imza atan Belhanda için ayrı bir parantez açmalıyız! G.Saray taraftarı, tribünlere küfür eden bir futbolcuyu sineye çeker mi sanıyorsunuz? Bu hadsizlik kabul edilemez! Başta Belhanda olmak üzere her bir futbolcu bu konuda bilinçlendirilmelidir!" ifadeleri kullanıldı.

LEVENT TÜZEMEN

Yaşadığı travmayı atlatamadı...

TARİH: 21 Şubat 2019. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Galatasaray, Lizbon'da Benfica ile 0-0 berabere kalıyor ve UEFA Kupası'ndan eleniyor. Maçtan sonra Belhanda ile yapılan özel sohbette, "Çok formdasın. Bunun sırrı nedir?" diye bir soru yöneltiliyor. Belhanda şöyle cevap veriyor: "Taraftarın sevgisi beni büyütüyor." Kazanılan maçlardan sonra tribüne çağrılıp 3'lü çektirilen Belhanda'nın ıslıklanması doğru değil. Belhanda çene kırıklığı travmasını atlatamadığı için kötü oynuyor. Belhanda'nın tam iyileşmeden maskeyle bile oynatılması yanlıştı. Belhanda ile ilgili süreci maalesef Terim doğru yönetemedi. Real Madrid maçının ilk yarısında 9 top kaybı yapan Belhanda'nın oyuna Feghouli girdikten sonra yaptığı bir pas hatasından sonra dışarı alınması yanlış oldu. Keşke Fatih Terim bu değişikliği devre arasında yapsaydı.

BÜLENT TİMURLENK

Sen bugün varsın, o tribün her gün

TÜRK Telekom Stadyumu'ndaki 50 bin taraftar, eski Ali Sami Yen'deki 30 bin taraftardan elbette ki farklı… Genç kuşaklar 10 numaranın ne yapması gerektiğini Sneijder'i izleyerek, Avrupa'nın 5 ligini takip ederek biliyorlar… Belhanda'nın da neleri yapmadığını görüp yuhaladılar… Taraftar profili değişti. Artık vefa, sabır aramayın tribünlerde… Çabuk vazgeçmek, tüketmek bugünlerin eylemi. Belhanda gelmeden önce Sneijder'i itibarsızlaştırmak için sosyal medya neferlerini devreye sokanlar, aynı insanları mecburen Belhanda fanatiği de yaptılar... Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda Muslera, Gomis, Rodrigues, Feghouli, Onyekuru, Fernando'dan sonra Belhanda yazılır. Son iki yılda Avrupa'da ve derbilerdeki fiyaskonun başaktörleri listesinin ilk sırasını ise kimselere kaptırmaz. Kötü oynayan her futbolcu protesto edilir ama hiçbir futbolcunun kendi tribününe "söylenene söylene" kenara gelme hakkı yok çünkü sen bugün varsın, o tribün her gün…