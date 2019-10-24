Gözler Luyindama’da

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Galatasaray'dageride kalan 3 Şampiyonlar Ligi maçında kaleci Muslera ile birlikte vasatı aşan diğer oyuncu Christian Luyindama oldu. İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki oyuncu için gelecek 10 milyon Euro üzerinde teklifleri değerlendirmeye alacak G.Saray, böylece ara transfer için bütçesini oluşturacak. Luyindama bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 11 resmi müsabakada 976 dakika forma giydi.