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Gözler Luyindama’da

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Gözler Luyindama’da
Galatasaray'da geride kalan 3 Şampiyonlar Ligi maçında kaleci Muslera ile birlikte vasatı aşan diğer oyuncu Christian Luyindama oldu. İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen Demokratik Kongolu stoper, devre arasında para edecek tek isim olarak görülüyor. 8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki oyuncu için gelecek 10 milyon Euro üzerinde teklifleri değerlendirmeye alacak G.Saray, böylece ara transfer için bütçesini oluşturacak. Luyindama bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 11 resmi müsabakada 976 dakika forma giydi.
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Gözler Luyindama’da
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