Liverpool, Genk’i topa tuttu Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik puanla tanıştı

BUGÜN NELER OLDU

Devler Ligi'nde E Grubu'nda son şampiyon Liverpool, Belçika ekibi Genk'i deplasmanda 4-1 mağlup edip puanını 6 yaptı. Kırmızılar'ın birbirinden güzel gollerini Chamberlain (2), Mane ve Mohamed Salah kaydetti. Gol düellosuna sahne olan diğer karşılaşmada ise Napoli, Salzburg'u 3-2'lik skorla geçerek 7 puanla liderliğini korudu.Grubun diğer mücadelesinde ise Chelsea, Ajax'ı deplasmanda 1-0 yenerek 6 puanla zirveye kuruldu.F Grubu: Inter-Dortmund: 2-0, Slavia Prag- Barcelona: 1-2. G Grubu: Leipzig- Zenit: 2-1, Benfica-Lyon: 2-1.