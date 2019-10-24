Okan Buruk: Üç puan şart

VİSCA

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir, Wolfsberger karşısında üç puana şartlandı. Turuncu-lacivertli ekibin teknik patronu Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde şanslarının devam etmesi için kazanmaları gerektiğini söyledi. Buruk, "Çok zor bir mücadele bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp, yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu. Buruk, takımda Danijel Aleksic'in sakatlığının sürdüğünü de sözlerine ekledi.Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcuları Edin Visca'ya övgüler yağdırdı. Gümüşdağ, "Böyle giderse Visca'nın heykelini dikeceğiz. Takımın her şeyiyle en önemli oyuncusu. Müthiş bir karakter, inanılmaz bir aidiyet hissediyor. Onun için heykeli dikilecek bir oyuncudur" diye konuştu.