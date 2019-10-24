Okan Buruk: Üç puan şart

Medipol Başakşehir, Wolfsberger karşısında üç puana şartlandı. Turuncu-lacivertli ekibin teknik patronu Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde şanslarının devam etmesi için kazanmaları gerektiğini söyledi. Buruk, "Rakibimizin Avrupa Ligi ve ulusal ligindeki durumuna baktığımız zaman, her an her şeyi yapabilecek bir takım.
Çok zor bir mücadele bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp, yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Alacağımız sonuç ülke puanı açısından da önemli. Sahaya elimizdeki en iyi 11'le çıkmaya çalışacağız
" diye konuştu. Buruk, takımda Danijel Aleksic'in sakatlığının sürdüğünü de sözlerine ekledi.
HEYKELİ DİKİLECEK ADAM VİSCA!
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcuları Edin Visca'ya övgüler yağdırdı. Gümüşdağ, "Böyle giderse Visca'nın heykelini dikeceğiz. Takımın her şeyiyle en önemli oyuncusu. Müthiş bir karakter, inanılmaz bir aidiyet hissediyor. Onun için heykeli dikilecek bir oyuncudur" diye konuştu.