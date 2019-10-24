Omuz omuza

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'taki 1 numaralı gündemi ekonomik sıkıntıları aşmak olan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye camiadan destek geldi. Taraftarların sosyal medyada #OmuzOmuzaKartalYuvasına etiketiyle başlattığı büyük kampanyaya önemli katılım oldu. Başkan Çebi,dedi. Yöneticiler de kampanyaya katılacaklarını ve Kartal Yuvası'ndan forma, hediyelik eşya alarak taraftara, çocuklara dağıtacaklarını belirttiler.Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, seçim öncesi kulübün profesyonel çalışanları ile ilgili izleyeceği stratejiyi açıklamış, kongre sonrasında ise ilk istifa CEO Gökhan Sarı'dan gelmişti. Sarı'nın ardından uzun süredir Beşiktaş'ta Hukuk Departmanı Sorumlusu olarak görev yapan avukat Erdem Naçak da istifasını sunarak kulüple ilişkisini kesti. Pazarlama Sorumlusu Umut Kutlu'nun ise istifasını dile getirdiği ancak henüz netleşmediği öğrenildi.