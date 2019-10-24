Servet Yardımcı: Bizim finallerimizde sorun yaşanmaz!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, diğer finallerde yaşanan sorunların, İstanbul'da oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaşanmayacağını söyledi. İspanyol Marca Gazetesi'ne konuşan Yardımcı, "2018'de Kiev'deki Devler Ligi finali başta olmak üzere, geçmiş yıllardaki sorunlar İstanbul'da olmayacak. İstanbul'da iki havaalanı ve her kategoride çok sayıda otel var. Her şey kontrol altında olacak" dedi. 2005'te iyi bir Şampiyonlar Ligi finali organize ettiğimizi aktaran Yardımcı, "Liverpool ile Milan'ın oynadığı finalden daha iyi olacak. Tek dileğim; finalin iki farklı ülke takımları arasında oynanması" açıklamasını yaptı.