Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi

Son dakika: , taraftarından özür diledi

'ın ile oynadığı maçta oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıkla edilen ve bu protestoya el kol hareketleriyle birlikte sözlü olarak yanıt veren 'dan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 13:50
Son dakika: Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıkla protesto edilen ve bu protestoya el kol hareketleriyle birlikte sözlü olarak yanıt veren Belhanda'dan açıklama geldi.

Davranışlarından dolayı ultrAslan'ın tepkisini çeken, Ocak ayında da takımdan gönderileceği konuşulan Belhanda yaşananlardan dolayı özür diledi.

İşte Belhanda'nın açıklaması:

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim."

Galatasaray – Real Madrid maçından ıslıklanan Belhanda stadı böyle terk etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN