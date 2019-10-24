Son dakika: Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıkla protesto edilen ve bu protestoya el kol hareketleriyle birlikte sözlü olarak yanıt veren Belhanda'dan açıklama geldi.

Davranışlarından dolayı ultrAslan'ın tepkisini çeken, Ocak ayında da takımdan gönderileceği konuşulan Belhanda yaşananlardan dolayı özür diledi.

İşte Belhanda'nın açıklaması:

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim."

Galatasaray – Real Madrid maçından ıslıklanan Belhanda stadı böyle terk etti