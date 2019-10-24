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Son dakika: 'tan Merih Demral ve asker selamı açıklaması!

Serie A ekiplerinden 'un başkan yardımcısı Nedved, takımlarında forma giyen 'ın milli maçlarda yaptığı asker selamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve kulübün etik kurallarını ihlal etmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:29
Son dakika: Juventus'tan Merih Demral ve asker selamı açıklaması!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, takımlarında forma giyen Merih Demiral'ın milli maçlarda yaptığı asker selamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve kulübün etik kurallarını ihlal etmediğini söyledi.

Nedved, kulüp hissedarları ve yönetimin bir araya geldiği toplantıda sorulan bir soru üzerine, Merih Demiral'ın, milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlardaki gol sevinçleri sırasında, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek maksadıyla yaptığı asker selamına değindi.

Milli futbolcu ile bu konuyu görüştüğünü belirten başkan yardımcısı Nedved, "Herkesin ifade özgürlüğü var. Onunla görüşerek, düşüncelerini anlamaya çalıştık." dedi.

Nedved, Türk Milli Takımı'nın bu jesti takım halinde yaptığını ifade ederek, "Biz ilgili kurumların bu konuda söyleyeceği ve vereceği kararlara uymalıyız. Kendisinin yaptığı bu hareket, bizim etik kurallarımızı ihlal etmiyor." diye konuştu.

İtalyan basını ve sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yer alan çok sayıda dezenformasyon nedeniyle bazı Juventus taraftarları, sosyal paylaşım sitelerinde asker selamı veren Merih Demiral aleyhinde kampanya başlatmıştı.

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