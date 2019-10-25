Abdullah Avcı: İstifayı hiç düşünmedim

ATİBA

DERBİ

DİNLENDİRİLDİ

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, taraftarın tepkisinin normal olduğunu söyledi. "diyen Avcı, mücadele etmeye de devam edeceğinin altını çizerken sözlerine şöyle devam etti: "Taraftar hep haklıdır. Forma alıyor kombine alıyor…Bu dünyanın her yerinde böyledir. Desibel rekorları çıkmış bir taraftarımız var bence Pazar günü de bizim ayaklarımızdan biri olacaktır.Vodafone Park'taki ilk maçında başkan Ahmet Nur Çebi'yi ailesi yalnız bırakmadı. Çebi'ye babası Yaşar Kaptan Çebi ve eşi Berna Çebi destek oldu.Mali sıkıntılara çare olmak isteyen Beşiktaş taraftarı elini taşın altına koydu. Sosyal medyada başlayan "Omuz Omuza Kartal Yuvasına" hareketi iki günde taraftarın desteği ile 5 milyon liralık ciro getirdi. Kartal Yuvası'nda 10 bin forma siparişine ulaşılırken Beşiktaş'ın kendi ürünlerine de taraftarlar akın etti. Artık hedef Pazar günü derbiye kadar 10 milyon liraya ulaşmak. Öte yandan Serdal Adalı'nın listesinden seçime giren Hüseyin Yücel 1903 forma alarak kampanyaya destek oldu.Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'taki mücadeleye fazla ilgi göstermedi. Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta 41 bin kişilik stadın yarısı boş kalırken Braga taraftarları da takımlarına destek için İstanbul'daydı.Beşiktaş eksiklerle boğuşurken G.Saray derbisi için de bazı isimlerin durumu merak konusu. Dorukhan, Burak, Gökhan, Douglas, Diaby, Ruiz ve N'Koudou sakatlıkları sebebiyle Braga maçı kadrosunda yer alamadı. Ruiz ve N'Koudou takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, ikilinin Pazar günü G.Saray karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı ise maç günü belli olacak. Oğuzhan Özyakup'un iyileşip takıma dönmesi teknik heyeti sevindirirken Atiba da derbi öncesinde dinlendirildi.