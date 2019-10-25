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’ya istifa çağrısı

'ın K Grubu'nda Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olduğu maçta teknik direktör için istifa tezahüratları yükseldi. “Söylesene hoca bu takım neden oynamıyor” diye tempo tutan siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti. Tribünlerden tezahüratları yükseldi.

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Abdullah Avcı’ya istifa çağrısı

Beşiktaş taraftarı teknik direktör Abdullah Avcı'ya da maç içinde takımın durumunun hesabını sordu! Taraftarlar, haftalardır camiadan süre isteyen ve "Doğru yoldayız" diyen Avcı'ya yönelik olarak 65. dakikada tribünlerden tek ses şu tezahürat yapıldı: "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?"

Tribünler daha sonra da Sergen Yalçın tezahüratları yaparken, Avcı'yı istifaya çağırdı. Taraftarlar ayrıca Boyd, Caner ve Ljajic'i ıslıklayıp, gençleri alkışladı.

Twitter'da açılan '#abdullahavcıistifa' etiketi, dün akşam dünya gündeminin bir numarasına yükseldi.

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Abdullah Avcı’ya istifa çağrısı
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