Barış çubuğu yaktı

BUGÜN NELER OLDU

Real Madrid maçında oyundan alınırkenFaslı oyuncu yerini Ömer Bayram'a bırakırken gelen ıslıkların ardından önce el hareketi yaptı ardından da Fransızca küfür ederek "O… Çocukları" diyerek sınırları aştı.Belhanda'ya tepkiler artarken, 29 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan özür diledi.diyerek sözlerine başlayan Faslı yıldız şu ifadelerle pişmanlığını dile getirdi: "Futboldaki amacım fedakârca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak.BELHANDA, taraftara sosyal medyadan mesaj verirken yakın çevresine ise dert yandı. Son iki şampiyonlukta da katkısı olduğunu ve bunu yakın çevresi ile paylaşan deneyimli oyuncu,sözleriyle düşüncelerini paylaştı.