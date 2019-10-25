Ben hayal satmam zorluğu biliyorum

BUGÜN NELER OLDU

Teknik direktör Ünal Karaman maçtan sonra şunları söyledi: "İlk yarıda güzel şeyler yaptık. İkinci yarıya anlamsız şekilde kötü başladık. Mücadeleden ve gayretten memnunum.Trabzonspor nerede oynarsa oynasın mücadele eder."Mücadelesiyle tribünlerin alkışını alan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, kaybedilen maçtan dersler çıkarmak gerektiğini söyledi. Arjantinli yıldız, "Gruptan çıkmak için şansımız var. Taraftarlarımız tüm takım arkadaşlarımıza destek verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Az önce söylediğim gibi şansımız devam ediyor, kafamızı kaldırmalıyız" diye konuştu.Milli Takım hocası Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Güneş maç öncesi de Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.