Ben hayal satmam zorluğu biliyorum

Teknik direktör Ünal Karaman maçtan sonra şunları söyledi: "İlk yarıda güzel şeyler yaptık. İkinci yarıya anlamsız şekilde kötü başladık. Mücadeleden ve gayretten memnunum. Ancak bu bir güç dengesidir. Maçın hikayesini küçük dokunuşlar ve paslar belirliyor. Biz onda eksik kaldık. Bu takımların bütçeleri çok yüksek. 100 milyon Euro bütçeleri var. Hayal satmanın bir anlamı yok, son üç maça kazanmak için çıkacağız ama işimizin zorluğunu bileceğiz.
Trabzonspor nerede oynarsa oynasın mücadele eder."
SOSA: KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ
Mücadelesiyle tribünlerin alkışını alan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, kaybedilen maçtan dersler çıkarmak gerektiğini söyledi. Arjantinli yıldız, "Gruptan çıkmak için şansımız var. Taraftarlarımız tüm takım arkadaşlarımıza destek verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Az önce söylediğim gibi şansımız devam ediyor, kafamızı kaldırmalıyız" diye konuştu.
ÖMÜR'E MORAL ZİYARETİ
Milli Takım hocası Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Güneş maç öncesi de Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti.