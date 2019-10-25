Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Tedavileri ve bireysel programları devam eden futbolcular ise özel çalışma gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcular ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Beşiktaş yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.