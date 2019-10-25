CANLI | Çaykur Rizespor - Ankaragücü

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. Gençerler'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Çaykur Rizespor 0-0 Ankaragücü | Canlı takip ve istatistik için tıklayın

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Boldrin, Attamah, Abdullah, Vetrih, Oğulcan, Samudio

Ankaragücü: Korcan, Alihan, Pazdan, Kulusic, Mehmet, Kitsiou, Pinto, Faty, Hasan, İlhan, Orgill