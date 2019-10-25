Deli misin? Real Madrid bırakılır mı!

BUGÜN NELER OLDU

TFF'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hamit Altıntop, Real Madrid'den G.Saray'a transfer sürecinde başına gelenleri anlattı. O dönem teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun kendisinedediğini anlatan Altıntop, sözlerine şöyle devam etti: