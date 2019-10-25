Deli misin? Real Madrid bırakılır mı!

TFF'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hamit Altıntop, Real Madrid'den G.Saray'a transfer sürecinde başına gelenleri anlattı. O dönem teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun kendisine "Real Madrid'i bırakmak mı istiyorsun? Deli misin? Bu mümkün değil bunu nasıl düşünürsün?"
dediğini anlatan Altıntop, sözlerine şöyle devam etti: "Sakatlığım nedeniyle gerçek bir Hamit Altıntop asla olamadım, bazı sorunlarımızı orada oynarken dolaba kilitlemiştim. Sadece 3 ay için acısız idman yapmak isterdim."