Kader diyemezsin sen kendin ettin

WOLVERHAMPTON

BUGÜN NELER OLDU

Yeni yönetim ilk resmi maçında yenilgiyle tanışırken, G.Saray derbisi öncesinde moraller bozulduAvrupa'dailk iki maçını kaybeden siyah-beyazlıların bu maçı kazanmaktan başka çaresi yoktu. Mücadelenin ilk 10 dakikasına müthiş başlangıç yapan Beşiktaş'ta Boyd'un bir topu direkten döndü, Elneny de peşine kaleciyle karşı karşıya önemli bir fırsatı harcadı.bölümden sonra oyuna denge gelirken Oğuzhan'ın büyük hatası sonrası Braga skor avantajını yakaladı. Beşiktaş, önceki maçlara göre hücumda daha iyi göründü ancak Ljajic ile 44'de bir kez daha direğe takıldı.yarı mutlak gol arayan siyah-beyazlılarda yedek golcü Umut yine sahnedeydi. Ardından Ljajic, takımına kazandırdığı penaltıda 4 dakikada öne geçme şansını yakalamışken topu bir kez daha direğe nişanladı.Abdullah Avcı'ya yönelik ilk kez bu kadar yüksek sesle tepkiler yükseldi. Derbi öncesi takımda moraller bozulurken, gruptan çıkma şansı da mucizelere kaldı.BU sezon eski performansından çok uzakta bir görüntü sergileyen ve futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Adem Ljajic, dün akşamki yenilginin aktörlerinden birisi oldu. 74. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Boşnak futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş skor 1-1 iken öne geçme fırsatını kullanamadı.Braga'nın 4 pasta bulduğu ikinci gol sonrası Loris Karius, savunma oyuncularına tepkisini böyle gösterdi. İkisi karşı karşıya olmak üzere kalesine gelen 6'toptan 4'ünü, kurtaran Alman eldiven, iki maç aradan sonra ağlarında top gördü.K Grubu'nda Beşiktaş'ı mağlup eden Braga, 7 puanla liderliğe yükselirken diğer maçta Slovan Bratislava'yı deplasmanda 2-1'lik skorla geçen Wolverhampton, 6 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. İngiliz ekibine 3 puanı kazandıran golleri 58'de Saiss ve 63'te penaltıdan Raul Jimenez kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 11'de Sporar'dan geldi.