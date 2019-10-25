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Beşiktaş'ta tedavi süreci tamamlandıktan sonra Braga maçında şans bulan Oğuzhan Özyakup, maçın kırılma anının kahramanıydı. Yaptığı hatalı pasla takımının geriye düşmesine neden olan yıldız futbolcuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Oğuzhan'ın hatası sosyal medyada en çok konuşulan konularından birisi oldu. İşte bazı yorumlar:Kulak yapsana Oğuzhan, kulak yapsana…Oğuzhan 150 Euro…Bizim forvetlere asist yapan Oğuzhan'dan, rakip forvetlere asist yapan Oğuzhan'a. Tebrikler büyük gelişim…Oğuzhan futbolu bırakmış, ruhsuz, konsantrasyon sıfır…Baba, evladına bu kadar tahammül etmez. Biz 2.5 senedir paşamızın adam olmasını bekliyoruz. Yazık…Şu hatayı biz halı sahada yapmıyoruz Git ne olur bu takımdan…Oğuzhan Özyakup, 61. dakikada oyundan çıkarken ıslıklandı. Yerine giren isim ise Kartal Kayra Yılmaz olurken genç oyuncu bir ilki yaşadı. 18 yaşındaki yetenek, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Braga karşısında çıktı.