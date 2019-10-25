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Trabzonsporlu soğan kırma akımına katıldı

’un İngiliz oyuncusu soğan kırma akımına katıldı. Bir restoranda mutfağa girip balık pişiren yıldız oyuncu soğan kırmayı da ihmal etmedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.10.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 21:55
Trabzonsporlu Daniel Sturridge soğan kırma akımına katıldı

Trabzon'da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan ve balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen olan Erşan Yılmaz bu kez Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Danial Sturridge ile video çekti.

30 yaşındaki oyuncu ile balık pişiren Yılmaz, Sturridge'nin sevinç dansına eşlik eden "Yarim" şarkısını da videoya fon müziği olarak eklemeyi de unutmadı. Videolarının sonunda soğan kırarak kendine has bir akım oluşturan Yılmaz bu akıma Sturridge'yi kattı.

Sosyal medyaya "Bugün balıklar chef Daniel Sturridge" başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü.

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Trabzonsporlu Daniel Sturridge soğan kırma akımına katıldı
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