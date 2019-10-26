Bayern Münih sahasında 2 golle kazandı, Lewandowski rekor kırdı! - Bayern Münih 2 - 1 Union Berlin (MAÇ SONUCU)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında Allianz Arena'da ligin yeni takımlarından Union Berlin'i konuk etti.

Bavyera ekibi, ilk yarıyı 13. dakikada Benjamin Pavard'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı.

Union Berlin, 86. dakikada penaltıdan topu filelere gönderen Sebastian Polter ile durumu 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, başkent ekibi 7 puanda kaldı.

LEWANDOWSKI'DEN REKOR!

Union Berlin karşısında Bayern Münih'in ikinci golünü atan Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, takımının Bundesliga'da yaptığı 9 maçta da gol sevinci yaşamış oldu ve rekor kırdı.

Bu rekor, daha önce 2015-2016 sezonunda ilk sekiz haftada her maçta gol atan Gabunlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a aitti. İngiltere'de Arsenal'de oynayan Aubameyang, 2015-2016 sezonunda Borussia Dortmund'un formasını giyiyordu.