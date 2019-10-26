Çağlar Söyüncü’lü Leicester City tarih yazdı

BUGÜN NELER OLDU

Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiğiSouthampton'ı deplasmanda gol yağmuruna tuttu ve rakibini 9-0 yendi. 10. dakika Chilwell ile öne geçen Leicester City, Bertrand'ın gördüğü kırmızı kartla Southampton'ın 10 kişi kalmasıyla coştu. Yağmur altında oynanan karşılaşmada konuk ekibi farka taşıyan golleri Perez (3), Vardy (3), Tielemans ve Maddison kaydetti. Çağlar mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Leicester, bu skorla Premier Lig tarihinin en farklı deplasman zaferine imza attı. Daha önceki rekor Nottingham'ı dış sahada 8-1 yenen Manchester United'a aitti.