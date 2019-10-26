Hakan Çalhanoğlu’na 6 milyon Euro

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Milan ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray'ın talip olduğu ileri sürüldü.Yıldız futbolcu, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 8 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Hakan, Milli Takım'la da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.