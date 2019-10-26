Çaykur Rizespor hayata döndü

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Sıkıntılı günler yaşayan ev sahibi ekip, Başkent temsilcisini 2-0 yenip nefes aldı. 24. dakikada Ç.Rize, penaltı kazandı. Abarhoun'un ceza sahası içerisinde şutunda, VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Koray Gençerler, Kubalas'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını
gösterdi. Topun başına geçen Samudio, Rizespor'u öne geçirdi: 1-0.
İlk yarı bu skorla biterken 60. dakikada Attamah mükkemmel bir ara pasıyla Boldrin'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Brezilyalı futbolcu şık bir plaseyle topu filelerle buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti: 2-0.
Çaykur Rizespor bu sonuçla 6 hafta sonra galibiyet alıp puanını 11'e yükseltti ve maç fazlazıyla 10. sıraya çıktı.
3 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Mücadeleyi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi.
Ç.RİZE-MKE A.GÜCÜ: 2-0
STAT:
Çaykur Didi
GOLLER:
Dk. 26 Samudio (Penaltıdan), Dk. 60 Boldrin
SARI KARTLAR:
Oğulcan/Alihan, Kulusic, İlhan
ÇAYKUR RİZESPOR:
Gökhan 8, Moroziuk 8, Abarhoun 7, Talbi 7, Melnjak 8, Abdullah 6 (Dk. 28 Diomande 7), Vetrih 7, Attamah 8, Boldrin 8 (Dk. 86 Pauw), Samudio 8 (Dk. 78 Aminu), Oğulcan 7
MKE ANKARAGÜCÜ:
Korcan 6, Kitsiou 5 (Dk. 90 Ahmet ?) , Kulusic 6, Pazdan 6, Alihan 5, Pinto 6 (DK. 86 Alper ?), Faty 6, Hasan 5 (Dk. 46 Aydın), İlhan 6, Mehmet 5, Orgill 5
HAKEMLER:
Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan