Çaykur Rizespor hayata döndü

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Sıkıntılı günler yaşayan ev sahibi ekip, Başkent temsilcisini 2-0 yenip nefes aldı. 24. dakikada Ç.Rize, penaltı kazandı. Abarhoun'un ceza sahası içerisinde şutunda,gösterdi. Topun başına geçenİlk yarı bu skorla biterken 60. dakikada Attamah mükkemmel bir ara pasıyla Boldrin'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı.Çaykur Rizespor bu sonuçla 6 hafta sonra galibiyet alıp3 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.Çaykur DidiDk. 26 Samudio (Penaltıdan), Dk. 60 BoldrinOğulcan/Alihan, Kulusic, İlhanGökhan 8, Moroziuk 8, Abarhoun 7, Talbi 7, Melnjak 8, Abdullah 6 (Dk. 28 Diomande 7), Vetrih 7, Attamah 8, Boldrin 8 (Dk. 86 Pauw), Samudio 8 (Dk. 78 Aminu), Oğulcan 7Korcan 6, Kitsiou 5 (Dk. 90 Ahmet ?) , Kulusic 6, Pazdan 6, Alihan 5, Pinto 6 (DK. 86 Alper ?), Faty 6, Hasan 5 (Dk. 46 Aydın), İlhan 6, Mehmet 5, Orgill 5Koray Gençerler, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan